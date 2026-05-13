Лавров сравнил советскую и западную пропаганду

Лавров объяснил, почему западная пропаганда «гораздо примитивнее советской»
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пропаганда времен Советского Союза, которую на тот момент времени считали примитивной, была на голову выше нынешних заявлений Запада по поводу иранского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT India.

Российский дипломат отметил попытку западных стран разделить конфликт в отношении Ирана на две войны — «праведную», в которой Соединенные Штаты и Израиль уничтожают некое ядерное оружие, а также «вторую» войну, в которой Тегеран закрыл Ормузский пролив без предпосылок.

«Вы знаете, в СССР на кухне шептались, какая же у нас в Советском Союзе примитивная пропаганда. Она была на голову выше, чем то, что мы сейчас слышим из уст западных идеологов, которые оправдывают творимое бесчинство», — указал министр.

До этого Лавров заявил, что одна из целей операции США в Иране – взять под контроль нефть, которая проходит через Ормузский пролив.

Ранее Иран озвучил пять условий для возобновления переговоров с США.

 
