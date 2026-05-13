Лавров указал на попытки администрации США «наказать» Россию

Лавров: администрация Трампа уже сама пытается экономически наказать Россию
Администрация президента США Дональда Трампа пытается уже сама, вне наследия прошлого лидера Джо Байдена, экономически наказывать Россию. Об этом в интервью RT India заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что все антироссийские санкции, введенные экс-президентом Байденом и его командой, сохраняются и сегодня.

«Более того, администрация Трампа принимает уже и свои инициативы по экономическому «наказанию» России», — отметил Лавров.

До этого он заявлял, что у Москвы сохраняются серьезные разногласия с действующей администрацией США по двусторонним вопросам и санкционной политике.

По словам Лаврова, с момента вступления в должность Джо Байдена ограничения против России так и не отменены, также не возвращены даже объекты дипломатической собственности РФ. Он добавил, что российские топливные компании уже попали под новые санкции, которые администрация ДональдаТрампа вводила без скрытых целей, прямо заявляя о намерении обеспечить доминирование Соединенных Штатов на мировом рынке энергоносителей.

Ранее Трамп не нашел общего понимания с Путиным по вопросу Донбасса.

 
