Лавров указал на попытки администрации США «наказать» Россию

Администрация президента США Дональда Трампа пытается уже сама, вне наследия прошлого лидера Джо Байдена, экономически наказывать Россию. Об этом в интервью RT India заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что все антироссийские санкции, введенные экс-президентом Байденом и его командой, сохраняются и сегодня.

«Более того, администрация Трампа принимает уже и свои инициативы по экономическому «наказанию» России», — отметил Лавров.

До этого он заявлял, что у Москвы сохраняются серьезные разногласия с действующей администрацией США по двусторонним вопросам и санкционной политике.

По словам Лаврова, с момента вступления в должность Джо Байдена ограничения против России так и не отменены, также не возвращены даже объекты дипломатической собственности РФ. Он добавил, что российские топливные компании уже попали под новые санкции, которые администрация ДональдаТрампа вводила без скрытых целей, прямо заявляя о намерении обеспечить доминирование Соединенных Штатов на мировом рынке энергоносителей.

Ранее Трамп не нашел общего понимания с Путиным по вопросу Донбасса.