Мелания Трамп решила не ехать в Китай с лидером США

NewsNation: первая леди США не будет сопровождать Трампа в ходе его визита в КНР

Первая леди США Меланья Трамп не будет сопровождать своего супруга, президента США Дональда Трампа, в ходе его визита в Китай на этой неделе. Об этом сообщила корреспондент издания NewsNation Либби Дин в соцсети X.

«Первая леди Мелания Трамп не отправится в Китай вместе с президентом Трампом», — написала журналистка.

Она добавила, что на борту Air Force 1 вместе с американским лидером полетят его сын Эрик вместе с женой Ларой, госсекретарь Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет, торгпред США Джеймисон Грир, и представители Белого дома: Джеймс Блер, Бо Харрисон, Стефан Миллер, Стивен Чунг, Роберт Габриэль, Майкл Крациос, Росс Вортингтон, Уолт Наута, а также дипломат Моника Кроули.

Ожидается, что Трамп посетит Пекин 14-15 мая, где проведет переговоры с Си Цзиньпином. Первоначально визит Трампа в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что российская сторона готовит визит президента РФ Владимира Путина в Китай совместно с пекинскими коллегами, поэтому сроки поездки будут объявлены синхронно представителями обеих стран.

Ранее в минфине США рассказали о визите Трампа в КНР.