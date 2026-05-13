Консул заявил о давлении швейцарских банков на российских бизнесменов

Банки Швейцарии вводят санкции в отношении российских бизнесменов, вынуждая отказываться от гражданства РФ. Об этом заявил генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов в беседе с РИА Новости.

«Прежде всего, речь идет о тех людях, которые имеют бизнес. Это выражается в линии местных банков: они действительно выявляют людей, имеющих гражданство России... Если это подтверждается, соответственно, следуют санкции вплоть до замораживания счетов», — сказал генконсул.

По его мнению, это является дискриминацией по наличию гражданства РФ, из-за чего фиксируется тенденция на отказ от него.

В результате этих действий «получается, что сокращается количество граждан, которые здесь проживают», добавил Попов.

В апреле сообщалось, что в парламенте Швейцарии активизировались дискуссии о возможной отмене санкций против России на фоне углубляющегося кризиса в Европе, связанного с конфликтом на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Карапетян откажется от гражданства России и Кипра ради участия в выборах Армении.

 
