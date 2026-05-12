Президент Финляндии послал журналиста в сауну после вопроса о США

Президент Финляндии Александр Стубб во время интервью EUObserver предложил журналисту сходить в сауну после вопроса о возможной переброске войск США.

Стубб заявил, что не слишком обеспокоен из-за происходящего. Он отметил, что финский подход заключается в том, чтобы сохранять хладнокровие и спокойствие.

«Я рекомендую всем сходить в сауну и принять приятную ванну, а затем спокойно поразмышлять о том, что происходит вокруг и почему», — сказал Стубб, отвечая на вопрос, куда могут быть переброшены американские войска из Германии.

Журналист возразил президенту, отметив, что не во всех странах Европы есть сауны. В ответ Стубб посоветовал ему одну знакомую сауну, которая находится по пути из международного аэропорта в центр Праги в Чехии.

В этом же интервью Стубб выразил мнение, что вывод из Германии пяти тысяч американских военных «фундаментально ничего не изменит». По его словам, Вашингтон не сможет осуществлять активность в Иране, Африке и других местах без базы Рамштайн в Германии, как и не сможет заботиться о своих военных без госпиталей в ФРГ. Стубб предложил «посмотреть сквозь шум и громкие заявления» и понять, что происходит постепенный сдвиг ответственности за обеспечение безопасности с США на Европу.

Президент Финляндии добавил, что не знает, куда США перебросят военных, но отметил, что Вашингтон смещает внимание на Индо-Тихоокеанский регион и Ближний Восток.

