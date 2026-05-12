Президент Финляндии высказался о выводе американских военных из Германии

Намеченный Вашингтоном вывод из Германии 5 тысяч американских военных «фундаментально ничего не изменит». Об этом в интервью EUObserver заявил президент Финляндии Александер Стубб.

По его словам, Вашингтон не сможет осуществлять активность в Иране, Африке и других местах без базы Рамштайн в Германии, как и не смогут заботиться о своих военных без госпиталей в ФРГ.

Стубб предложил «посмотреть сквозь шум и громкие заявления», а после понять, что происходит постепенный сдвиг ответственности за обеспечение безопасности с Америки на Европу.

Президент Финляндии добавил, что не знает, куда США перебросят военных, но отметил, что Вашингтон смещает внимание на Индо-Тихоокеанский регион и Ближний Восток.

9 мая президент США Дональд Трамп на фоне разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем не исключил возможность передислокации части американских войск из Германии в Польшу.

Позднее агентство Bloomberg писало, что в Европе ожидают, что американский лидер выведет еще больше войск из Европы после того, как объявил о выводе пяти тысяч военнослужащих из Германии.

Ранее сообщалось, что Мерц не испугался планов США вывести часть войск из Германии.

 
