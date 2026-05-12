В Госдуме ответили Каллас на слова о выводе ВС России из Приднестровья

Депутат Колесник: Каллас словами о выходе РФ из Приднестровья рушит переговоры  
Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что ЕС может потребовать от России вывести войска из Приднестровья, говорит о желании Брюсселя разрушить переговоры по Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
 
«Наши войска могут переместиться куда угодно. Она об этом-то не подумала. Если так будут продолжать агрессивную политику в отношении России, всякое может случиться. Она пытается сломать намечающийся мирный процесс, чтобы мы как-то отреагировали на ее какие-то вот эти речи невнятные совершенно для нас, они просто невнятны», — сказал парламентарий.
 
Колесник подчеркнул, что Евросоюз не может ничего требовать от России. Скорее, обращаться с такой риторикой они должны к Киеву, который выполняет их указания.
 
До этого Каллас заявила о том, что Европа намерена сформулировать список требований к России, и среди них может быть пункт о выводе российского военного контингента из Приднестровья.

