«Внутривидовая разборка»: в Госдуме оценили обвинения против экс-главы офиса Зеленского

Депутат Журавлев: скандал с Ермаком не приведет к расколу Киева и Запада
Бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку предъявили обвинения в коррупции и в центре Киева обыскали машину. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что на политику Киева уголовное дело против Ермака не повлияет.

«Обвинения против Ермака многие пытаются подать как признак серьезного кризиса или начала раскола между Киевом и Западом. Но в реальности это выглядит скорее как очередная внутривидовая разборка внутри украинской власти, на которую внешние игроки смотрят довольно спокойно. На Западе давно обладают всей необходимой информацией о коррупции и схемах в украинском руководстве», — сказал он.

По мнению Журавлева, такие «показательные» уголовные дела в отношении украинских чиновников будут продолжаться.

«Однако пока команда Зеленского остается полностью встроенной в линию на продолжение войны с Россией, никто не собирается разрушать эту систему. Максимум — периодически устраивать показательные истории, слегка давить и напоминать, кто контролирует ситуацию. Но стратегический курс при этом не меняется», — заключил он.

Сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского раскрыла неожиданное прошлое Ермака в стриптиз-клубе.

 
