Мерца освистали после призыва к Германии «взять себя в руки»

Федерального канцлера Германии освистали во время выступления на конференции Конфедерации профсоюзов в Берлине. Об этом сообщает газета The Guardian.

После того как он начал свою речь и заявил, что Германия должна «взять себя в руки», иначе рискует отстать в быстро меняющемся мире, Мерца освистали.

«Вызовы столь велики также потому, что мы слишком долго создавали себе проблемы, которые теперь вынуждены решать. Мы просто не смогли модернизировать нашу страну. Поэтому Германия должна взять себя в руки», – сказал канцлер.

Как пишет The Guardian, его аргументы «были встречены периодическими выкриками, свистками и смехом, а некоторые из присутствующих в зале держали плакаты с опущенными большими пальцами».

До этого газета Politico писала, что Фридрих Мерц пытается восстановить свою популярность, встречаясь с избирателями, но эти попытка «выходят ему боком». Авторы публикации пишут, что Мерц ездит по стране, пытаясь убедить немцев, что страна находится на верном пути. Однако его поездки «не сопровождаются успехом».

Ранее Мерц высказался высказался о России.