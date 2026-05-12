Запад целенаправленно ведет Ереван по пути нарастания напряженности в отношениях с Москвой. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Артур Атаев. Он считает, что следующим этапом будет превращение Армении в военного противника России, причем этот сценарий реализуется по тем же лекалам, что и в Молдавии, а также на Украине.

Эксперт отметил, что реальную оппозицию сторонникам премьер-министра Армении Никола Пашиняна могли бы составить армяне, работающие и живущие в России. Однако, по его словам, лидер республики видит в них угрозу и сделает все, чтобы голосов из этой категории было как можно меньше: избирательных участков на территории РФ, как и в случае с молдавскими выборами, будет совсем немного.

«Зато, конечно, будут открыты участки в европейских странах, где антироссийский вектор очень сильно подпитывается. Поэтому технология, которая апробирована в Молдавии и на Украине, кстати, сейчас будет активнейшим образом внедряться и в Армении», — сказал Атаев.

4-5 мая в Ереване прошли саммиты Европейского политического сообщества и ЕС — Армения.

В ходе мероприятий европейские политики пообещали Еревану более активную интеграцию в структуры ЕС и участие в различных проектах. А сам Пашинян не только обменялся «сердечками» с Макроном, но и заявил об изменении географического положения его страны. Стала ли Армения ближе к Евросоюзу и не повторит ли она судьбу Украины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что Армения пытается «усидеть на двух стульях».