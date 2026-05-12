Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

«По аналогии с Молдавией»: политолог дал прогноз по выборам в Армении

Политолог Атаев: большинство избирательных участков Ереван откроет в ЕС
Асатур Есаянц/РИА «Новости»

Запад целенаправленно ведет Ереван по пути нарастания напряженности в отношениях с Москвой. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Артур Атаев. Он считает, что следующим этапом будет превращение Армении в военного противника России, причем этот сценарий реализуется по тем же лекалам, что и в Молдавии, а также на Украине.

Эксперт отметил, что реальную оппозицию сторонникам премьер-министра Армении Никола Пашиняна могли бы составить армяне, работающие и живущие в России. Однако, по его словам, лидер республики видит в них угрозу и сделает все, чтобы голосов из этой категории было как можно меньше: избирательных участков на территории РФ, как и в случае с молдавскими выборами, будет совсем немного.

«Зато, конечно, будут открыты участки в европейских странах, где антироссийский вектор очень сильно подпитывается. Поэтому технология, которая апробирована в Молдавии и на Украине, кстати, сейчас будет активнейшим образом внедряться и в Армении», — сказал Атаев.

4-5 мая в Ереване прошли саммиты Европейского политического сообщества и ЕС — Армения.

В ходе мероприятий европейские политики пообещали Еревану более активную интеграцию в структуры ЕС и участие в различных проектах. А сам Пашинян не только обменялся «сердечками» с Макроном, но и заявил об изменении географического положения его страны. Стала ли Армения ближе к Евросоюзу и не повторит ли она судьбу Украины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что Армения пытается «усидеть на двух стульях».

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!