Арестович заявил, что Трамп «самоустраняется» от Украины

Президент США Дональд Трамп «самоустраняется» от конфликта на Украине, концентрируя внимание вокруг потенциальной операции против Кубы. Об этом заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала.

«Трамп вместо Украины возьмет Кубу и скажет: «Ребята, Куба же всяко важнее Украины для американцев». Куба – это рай, полчаса лететь на самолете из Майами. <…> А что такое Украина? Где она? Ее на карте никто показать не может в Америке», — сказал Арестович.

По его словам, Трамп «почти умыл руки» с Украины, процесс продолжается «по инерции» и его этот конфликт мало интересует.

Накануне телеканал NBC News сообщал, что Дональд Трамп раздражен тем, что власти Кубы не поддаются давлению со стороны Вашингтона.

Администрация США ввела санкции против Кубы, ограничила поставки критически важных ресурсов, однако кубинские власти «не демонстрируют признаков готовности отказаться от власти или пойти на серьезные уступки». На этом фоне представители администрации США считают возможным падение кубинского правительства к концу года даже без американского военного вмешательства. В то же время, по данным NBC News, Трамп считает такие сроки недостаточными — он выражал недовольство ключевым чиновникам.

Ранее Путин назвал неприемлемыми ограничения в адрес Кубы.

 
