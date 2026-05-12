Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

В России отреагировали на предложение Украины прекратить удары по аэропортам

Депутат Чепа: Киев хочет прекращения ударов по аэропортам в военных целях
Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Украина намерена использовать прекращение ударов по аэропортам в военных целях.

«Временное перемирие означает, что в дальнейшем конфликт может только усилиться, поэтому к каждому такому перемирию надо относиться очень серьезно. <...> Нужно не перемирие, а нужно соглашение — и не на тех условиях, которые Украина постоянно меняет», — поделился Чепа.

Издание Politico писало, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, представляя интересы страны, предложила российской стороне взаимное прекращение ударов по аэропортам.

12 мая Минобороны РФ сообщало, что после окончания перемирия Вооруженные силы РФ ударили по военным аэродромам, а также складам с боеприпасами и горючим на Украине.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об ударах по цехам сборки беспилотников ВСУ.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!