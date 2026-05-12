В России отреагировали на предложение Украины прекратить удары по аэропортам

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Украина намерена использовать прекращение ударов по аэропортам в военных целях.

«Временное перемирие означает, что в дальнейшем конфликт может только усилиться, поэтому к каждому такому перемирию надо относиться очень серьезно. <...> Нужно не перемирие, а нужно соглашение — и не на тех условиях, которые Украина постоянно меняет», — поделился Чепа.

Издание Politico писало, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, представляя интересы страны, предложила российской стороне взаимное прекращение ударов по аэропортам.

12 мая Минобороны РФ сообщало, что после окончания перемирия Вооруженные силы РФ ударили по военным аэродромам, а также складам с боеприпасами и горючим на Украине.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об ударах по цехам сборки беспилотников ВСУ.