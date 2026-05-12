ВС РФ после окончания перемирия ударили по украинским военным аэродромам

Минобороны: ВС РФ поразили военные аэродромы и склады с боеприпасами на Украине

Вооруженные силы РФ ударили по военным аэродромам, а также складам с боеприпасами и горючим на Украине. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Нанесено поражение военным аэродромам, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что атакованные места скопления солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников находились в 56 районах.

Боевые задачи выполнили артиллерия и расчеты ударных беспилотников группировок войск ВС РФ. Также к операциям привлекли ракетные войска и оперативно-тактическую авиацию, добавили в ведомстве.

12 мая Telegram-канал «Военная хроника» написал, что российские военнослужащие после окончания трехдневного перемирия в честь Дня Победы возобновили удары по целям на Украине. В частности, были атакованы объекты в Киеве, Днепропетровске и Житомире. Бойцы ВС РФ применили дроны-камикадзе типа «Герань-2», уточнялось в материале.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об ударах по цехам сборки беспилотников ВСУ.