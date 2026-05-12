Евросоюз имел уникальную возможность сыграть роль миротворца в процессе урегулирования украинского конфликта, но не сделал этого. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«У нас нет никаких условий для диалога с Евросоюзом, но дело в том, что Евросоюз находился в центре украинского кризиса с самого начала», — сказал он.

Грушко отметил, что Брюссель создал украинский кризис своими руками, хотя мог сыграть роль миротворца в рамках Минских соглашений.

Также замглавы МИД РФ обратил внимание на риторику Евросоюза, которая якобы направлена на восстановление мира. По его мнению, на самом деле ЕС делает все возможное для максимального затягивания конфликта на Украине. Грушко отметил, что на это указывают прямые заявления из ЕС о том, что чем дольше будет длиться конфликт, тем якобы «Россия будет дольше сосредоточена на Украине, и тем меньше шансов, что она нападет на страны Евросоюза».

До этого Грушко заявил, что позиция европейских стран по урегулированию украинского конфликта исключает их участие в переговорном процессе. По его словам, буквально каждый день из стран ЕС идут призывы, что «мира без Европы не будет». При этом они продолжают говорить о потенциальной войне с Россией, в связи с чем не может идти и речи «ни о каком месте и ни о каком вкладе европейских государств», сказал он.

