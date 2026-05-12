Глава МИД Швеции выступила с дерзким предложением по поводу России

Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Швеции Мария Стенергард заявила, что Европе стоит пересмотреть свою политику в отношении России, чтобы побудить Москву вернуться к переговорам с европейскими странами. Об этом сообщает Euronews.

П«Рано или поздно нам придется поговорить с Москвой. Но поскольку (президент России Владимир — Прим. ред.) Путин не сильно заинтересован в переговорах с Европой, я думаю, нам следует сосредоточиться на изменении подхода, чтобы это исправить», — уверена дипломат.

Такая корректировка будет означать, во‑первых, более активную поддержку Украины, а во‑вторых, усиление давления на Россию — в том числе за счет расширения санкций.

9 мая, комментируя возможность переговоров между Россией и Европой, Владимир Путин напомнил, что именно Европа отказалась от диалога, а не Россия. Он отметил, что лично для него предпочтительным собеседником мог бы быть экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. При этом подчеркнул, что окончательное решение принимают сами европейцы — выбирая лидера, которому они доверяют и который не позволял себе резких высказываний в адрес Москвы.

Ранее в Британии заявили о вводе «одних из самых жестких» санкций против РФ.

 
