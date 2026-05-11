В Британии заявили о вводе «одних из самых жестких» санкций против РФ

Власти Британии назвали новые санкции против России одними из самых жестких

Великобритания ввела санкции против 85 физических и юридических лиц, связанных с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

«Сегодняшние меры представляют собой одни из самых жестких, которые Великобритания когда-либо предпринимала для борьбы [с деятельностью России]», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пакет санкций направлен на «пресечение злонамеренных кампаний информационной войны».

Великобритания ввела санкции против 49 человек, сотрудничавших с Агентством социального проектирования (АСП). Лондон утверждает, что АСП финансировалось РФ для ведения пропаганды.

Организацию обвиняют в создании пророссийских структур в Армении и попытках влияния на смену власти там. АНО «Диалог» также связали с российскими спецслужбами и вмешательством во внутреннюю политику Армении.

До этого верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас заявила, что Евросоюз приступил к сбору предложений от стран-членов для подготовки 21-го пакета антироссийских санкций.

Ранее в посольстве РФ в Британии прокомментировали введение новых санкций.