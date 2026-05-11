На заседания саммитов ЕС будут приглашать блогеров

Politico: TikTok и YouTube-блогеров будут приглашать на заседания саммитов ЕС

Совет ЕС представил европейским чиновникам проект, согласно которому на заседания саммитов будут приглашать блогеров, работающих на платформах YouTube и TikTok. Об этом сообщило издание Politico.

Отмечается, что дипломаты, присутствовавшие на рабочей группы были «шокированы» данным предложением.

Блогеры получат доступ в штаб-квартиры Совета в Брюсселе, которые в настоящее время открыты для аккредитованных институтами ЕС журналистов. Однако им будет запрещено задавать вопросы министрам.

