В посольстве РФ в Британии прокомментировали введение новых санкций

Новые санкции Британии в отношении российских молодежных организаций основаны на искажении фактов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на комментарий посольства РФ в Лондоне.

«Неправомерные ограничительные меры введены против тех, кто самоотверженно спасает детей в прифронтовой полосе в условиях варварских обстрелов с применением западных, в том числе британских, вооружений. Против тех, кто заботится о вывезенных в безопасность ребятах, возвращает им детство», — говорится в нем.

В дипмиссии также подчеркнули, что данные о якобы насильственном перемещении с территории Украины в Россию 20 тыс. детей неоднократно убедительно опровергались.

11 мая Британия ввела новые ограничения в рамках антироссийских санкций. В частности, в список вошли министр спорта и туризма Донецкой народной республики Максим Швец, уполномоченная по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко и др. Кроме того, в перечне значатся Институт развития интернета (ИРИ) и несколько организаций, расположенных в Крыму, среди них — Севастопольский государственный университет, клиническая психиатрическая больница № 5 Симферополя, детский оздоровительный пансионат «Россия» и др.

