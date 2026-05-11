Канада ввела санкции против матери Кадырова и нескольких учебных центров РФ

Канада ввела санкции против 23 физических лиц из России, в том числе матери главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадыровой. Об этом говорится в сообщении МИД страны.

«Канада решительно осуждает действия России и вводит санкции в отношении еще 23 физических и пяти юридических лиц», — говорится в сообщении.

Теперь под антироссийскими санкциями находятся 80 физических и юридических лиц.

В санкционные списки также включили добровольное общество содействия армии, авиации и флоту «ВОИН», Юнармию Севастополя, волгоградский волонтерский центр «Участие».

Канада ввела новые санкции в против РФ. Сообщается, что ограничительные меры применены к 100 судам «теневого флота». В МИД Канады утверждают, что санкции введены для борьбы с обходом введенных ранее рестрикций. С 2014 года Канада включила в санкционные списки 3,4 тыс. физических и юридических лиц, а также около 600 судов.

Ранее Канада ввела санкции против рэпера Тимати.