Польша поставила под вопрос сотрудничество с США из-за беглого экс-главы Минюста

Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Варшава потребует у Вашингтона разъяснений из-за пребывания в США находящегося в розыске в Польше бывшего министра юстиции республики (2015-2023) Збигнева Зёбро. Об этом в эфире телеканала TVN24 заявил пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр.

«Мы, в частности, спросим, какие документы позволили Збигневу Зёбро пересечь границу и обеспечили ему право на въезд в США после аннулирования его паспортов», — сказал он.

По словам главы МИД Польши, посольство США в Варшаве заверило, что американская сторона не планирует разрешать Зёбро въезд на территорию Соединенных Штатов.

До этого Зёбро и его жена Патриция Котецкая получили в Венгрии международную защиту и политическое убежище. Суд в Польше заочно арестовал экс-главу Минюста. Он был объявлен в розыск. По данным польской прокуратуры, Зёбро подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, в присвоении денежных средств, а также в заведомо ложных свидетельствах в документах.

Ранее Польша освободила российского археолога Александра Бутягина.

 
