На Украине призвали к радикальным мерам против «теневого флота» России

Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина продвигает идею не только юридических санкций против танкеров так называемого «теневого флота» России, но и их физическую остановку в международных водах. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил уполномоченный Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Он заявил, что со стороны Киева «отдельное внимание уделяется физическому противодействию теневому флоту, и мы считаем это одним из ключевых направлений». По его словам, сейчас под санкциями находятся около 600 человек и компаний.

«При этом полностью охватить санкциями все компании невозможно. Но есть другие точки влияния: физические лица, суда, операционные цепи. Танкеров много, и часть из них продолжает работать. Следующий шаг - обеспечить их физическую остановку в случае нарушений», — сказал Власюк.

До этого газета Politico со ссылкой на источники писала, что в рамках очередного пакета санкций против России Евросоюз намерен сделать так называемый «теневой флот» Москвы ключевой целью. Как сообщает издание, «ужесточение контроля над флотом поможет перекрыть один из важнейших источников дохода» для России. Таким образом Евросоюз намерен склонить Москву к отказу «от максималистских требований», заявляют в ЕС.

Ранее Британия ввела новые ограничения в рамках санкций против РФ.

 
