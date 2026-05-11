В МИД Китая поделились ожиданиями от предстоящего визита Трампа

МИД КНР: Пекин в ходе визита Трампа готов устранить разногласия с Вашингтоном
Власти Китая в ходе предстоящего визита президента США Дональда Трампа в республику готовы приложить усилия для устранения разногласий между двумя странами. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

По его словам, дипломатия на высшем уровне продолжает играть незаменимую стратегическую роль в направлении развития отношений Пекина и Вашингтона.

«Китай готов вместе с США, руководствуясь принципами равенства, уважения и взаимной выгоды, расширять сотрудничество и урегулировать разногласия, чтобы привнести больше стабильности и определенности в мир, полный противоречий и нестабильности», — отметил дипломат.

11 мая в МИД КНР заявили, что Трамп посетит республику в период с 13 по 15 мая. Американский лидер приедет в Китай по приглашению главы государства Си Цзиньпина.

7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что идет активная работа по подготовке визита российского лидера Владимира Путина в КНР. Он не стал уточнять даты поездки. При этом Ушаков подчеркнул, что считает нереальной возможность организации встречи Путина и Трампа в Китае.

Ранее журналисты узнали, какие вопросы Трамп планирует обсудить с Си Цзиньпином.

 
