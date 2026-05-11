На Западе увидели ухудшение отношений США и Китая

Politico: отношения США и КНР вступили в новый виток напряженности из-за санкций
Отношения США и Китая вступили в новый виток напряженности из-за обвинений Вашингтона в предоставлении Пекином помощи Ирану. Об этом сообщает Politico

За несколько дней до встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином американский Госдепартамент ввел санкции против четырех компаний, включая китайские, за передачу Ирану спутниковых снимков американских военных объектов на Ближнем Востоке.

Издание отмечает, что санкции отражают растущее раздражение американской администрации позицией Китая. По информации издания, Белый дом считает, что Пекин публично призывает к деэскалации конфликта в Персидском заливе, но одновременно продолжает поддерживать иранский военный сектор.

24 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против одной из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих компаний КНР Hengli Petrochemical, обвинив ее в закупках нефти Ирана. Напряжение между Китаем и США усилилось 27 апреля, когда Пекин заблокировал сделку американской компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) по покупке китайского ИИ-стартапа Manus. Организация объявила о приобретении Manus за $2 млрд еще в декабре 2025 года.

