На Западе увидели предупреждение в параде Победы в Москве

Парад в Москве 9 Мая стал предупреждением всему миру о серьезности намерений России. Об этом заявил итальянский политический обозреватель, эксперт по международным отношениям Лоренцо Пачини на портале Strategic Culture (SC).

«Празднование 81-й годовщины Дня Победы служит предупреждением всему миру», — отметил он.

Пачини напомнил, что Россия не отступила в 1945 году, когда взяла Берлин, и не отступит сегодня в отношении территорий, которые «по праву принадлежат ей».

Обозреватель указал, что армия РФ планомерно движется к достижению поставленных целей. При этом он считает, что пока у власти на Украине находится президент Владимир Зеленский, переговоры о мире невозможны.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков выразил уверенность, что Киев рано или поздно осознает необходимость вывода войск с территории Донбасса. Он отметил, что пока этого не произойдет, переговоры по урегулированию конфликта между РФ и Украиной будут стоять на одном и том же месте.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявлял о необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Он отмечал, что Зеленский «уже сегодня» должен принять решение, «но по идее это должно было произойти еще вчера», добавил представитель Кремля.

Ранее Зеленский объяснил, чем станет для Украины вывод войск из Донбасса.

 
