Стало известно, в какую страну перебрался сбежавший в Венгрию экс-генпрокурор Польши

Сбежавший в Венгрию бывший министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро заявил в эфире телеканала Republika, что перебрался в США.

«Я в Штатах, вчера прилетел», — сказал он.

По словам мужчины, США являются «прекрасной страной, сильнейшей демократией мира».

Также он сообщил о готовности предстать перед американским судом.

«Я не боюсь суда, предстану перед судом, а американский суд, безусловно, является независимым судом, поэтому, если они (польские власти. — «Газета.Ru») хотят подать иск, то пожалуйста», — отметил экс-министр.

Кроме того, бывший генпрокурор выступил с утверждением, что обвинения против него «сфабрикованы по политическому заказу».

До этого Зебро получил в Венгрии международную защиту и политическое убежище вместе со своей женой Патрицией Котецкой. Суд в Польше заочно арестовал его. Экс-министр объявлен в розыск.

По данным польской прокуратуры, Зебро подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, в присвоении денежных средств, а также в заведомо ложных свидетельствах в документах.

