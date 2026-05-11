В Белоруссии порекомендовали Европе покупать тракторы вместо танков

Странам Европы следует закупать комбайны и тракторы вместо танков. Об этом в интервью телеканалу «Первый информационный» заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Он обратил внимание, что европейские государства проводят большое количество учений, вкладывают огромные деньги в военные бюджеты и закупку новых образцов американской военной техники.

«Соревнуются наперегонки, кто больше купит танков. Лучше бы они покупали комбайны и трактора для того, чтобы выращивать хлеб», — сказал Вольфович.

Также он порекомендовал руководству стран Европы заняться социально-экономическими вопросами.

«Они закрывают нормальные заводы. «Фольксваген», на котором ездил весь мир, уже закрывается. Ухудшаются социально-экономические условия жизни европейских граждан», — отметил госсекретарь Совбеза.

2 мая новый посол РФ в Северной Македонии Дмитрий Зыков заявил, что сейчас главной задачей Евросоюза является милитаризация для противостояния выдуманной «российской агрессии».

В этой связи дипломат отметил, что с 2022 по 2025 год оборонные расходы в странах ЕС увеличились практически на 60%. По его словам, в абсолютных цифрах этот показатель составил в прошлом году €381 млрд.

Ранее ЕС предрекли распад из-за антироссийской политики и цен на топливо.

 
