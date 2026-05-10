Израильский премьер ответил на вопрос о завершении войны с Ираном

Война против Ирана еще не окончена, поскольку там остаются ядерные материалы и объекты для их обогащения. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CBS News.

По словам главы израильского правительства, говорить о завершении конфликта можно будет лишь после того, как из Ирана вывезут обогащенный уран и выведут из строя его обогатительные объекты.

Кроме того, добавил Нетаньяху, задачей Израиля является борьба с «прокси-силами», которые поддерживаются Тегераном за пределами Ирана, и блокирование производства баллистических ракет.

Израильский премьер считает, что в ходе боевых действий удалось «существенно снизить возможности противника», но этого недостаточно.

На вопрос о том, как вывести обогащенный уран из Ирана, Нетаньяху ответил, что нужно просто «зайти и забрать» его. При этом он допустил, что этот процесс может быть урегулирован дипломатическими, а не силовыми методами.

Ранее в Иране раскрыли содержание ответа на предложение США по урегулированию конфликта.