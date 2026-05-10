Дмитриев: Британия не выдержит даже одного года с Стармером

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что Великобритания не выдержит еще одного года с Киром Стармером на посту премьер-министра. Об этом он написал в соцсети X.

«Бедная Британия не переживет даже еще одного года со «стойким» Киром, не говоря уже о его желании провести еще «10 лет на Даунинг-стрит, 10». Тем временем по меньшей мере 29 парламентариев-лейбористов выталкивают липкого как суперклей Кира», — написал Дмитриев.

До этого Стармер заявил, что продолжит возглавлять правительство Британии в ближайшие годы, несмотря на призывы уйти в отставку.

В феврале Стармер заявил, что не намерен покидать пост премьера Британии на фоне скандала из-за назначения послом в США Питера Мандельсона, которого обвинили в связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. По данным газеты Daily Mail, экс-дипломат делился конфиденциальными сведениями с Эпштейном, что позволило тому заработать миллионы фунтов на финансовых рынках.

Ранее сообщалось, что Стармера отстранили от избирательной кампании из-за «токсичности».