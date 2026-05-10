Глава Республики Сербской ответил политикам ЕС, недовольным его приездом в Россию

Президент Республики Сербской (РС) Синиша Каран заявил в разговоре с ТАСС, что злые комментарии Евросоюза (ЕС) по его визиту в Россию не влияют на стратегический диалог диалог Москвы и Баня-Луки.

По словам Карана, прямых угроз в его адрес со стороны ЕС не было, однако даже они не смогли бы повлиять на приезд делегации РС в Россию и на участие в торжественных мероприятиях. Визит в Москву глава республики назвал частью ее национального интереса.

«Конечно, есть определенные злые комментарии, и я уверен, что они еще будут, так как в этом новом многополярном мире некоторые политики в Евросоюзе пытаются таким образом повлиять на отношение к нам и на наше национальное самоопределение», — сказал Каран.

Он отметил, что на протяжении трех десятилетий Республика Сербская регулярно подвергается угрозам и санкциям из-за взаимодействия с Россией, однако, благодаря твердой и неизменной позиции Москвы, РС может рассчитывать на Дейтонские соглашения, призванные обеспечить равноправное сосуществование двух энтитетов в Боснии и Герцеговине и трех конституционных народов.

9 мая Каран присутствовал на параде Победы в Москве. Свой визит он назвал честью для него и политиков республики.

Вместе с ним на парад Победы приехал председатель Народной скупщины Сербии Ненад Стевандич и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

В этом году на параде также присутствовали главы Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Лаосской Народно-Демократической Республики, Малайзии, Словакии, Узбекистана и Южной Осетии.

Ранее Путин заявил, что Россия продолжит сотрудничество с Республикой Сербской.