Путин заявил, что Россия продолжит сотрудничество с Республикой Сербской

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва намерена и дальше развивать конструктивное сотрудничество с Республикой Сербской (РС). Об этом он сказал на встрече в Кремле с президентом РС Синишей Караном, пишет РИА Новости.

«У нас сложилось конструктивное регулярное взаимодействие с господином (экс-президентом, лидером правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Милорадом) Додиком. Важно, что все вы единомышленники. Российская сторона твердо настроена на продолжение плодотворного сотрудничества с Республикой Сербской», — сказал глава государства.

Также Путин отметил, что Россия и Республика Сербская выступают за сотрудничество без вмешательства внешних сил во внутренние дела.

Руководство РС прибыло в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Представители Республики Сербской традиционно участвуют в торжествах 9 мая в России.

В состав российской делегации на переговорах вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак и глава Минцифры Максут Шадаев.

