Путин внес в Госдуму договор об углублении сотрудничества с Южной Осетией

Путин внес в ГД проект о ратификации договора о взаимодействии с Южной Осетией

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу на ратификацию договора об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Договор направлен на углубление сотрудничества сторон в целях обеспечения регионального мира и стабильности, проведения согласованной внешней политики и политики в области обороны и безопасности, улучшения социально-экономических условий, развития инфраструктуры, а также создания благоприятной среды для свободного перемещения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы между сторонами.

Стороны также обязуются принимать меры по унификации трудового законодательства, законодательства в области социальной защиты населения, пенсионного обеспечения.

Накануне президент Южной Осетии Алан Гаглоев и российский лидер Владимир Путин подписали договор об углублении союзнического взаимодействия. Гаглоев назвал подписание документа важным этапом в развитии союзнических отношений между Москвой и Цхинвалом и шагом к «воссоединению осетинского народа».

