Глава Республики Сербской Каран пообещал никогда не вводить санкции против РФ

Республика Сербская никогда не присоединится к антироссийским санкциям, несмотря на любое внешнее давление. Об этом в интервью ТАСС заявил президент энтитета Синиша Каран.

Политик считает, что некоторые страны Евросоюза используют политические и экономические рычаги для давления на независимую политику Республики Сербской и других государств, поддерживающих связи с Москвой. Он возмутился тему, что это влияние осуществляется под видом евроинтеграции.

Для Республики Сербской такой путь в ЕС неприемлем, поскольку сопряжен с утратой независимости и давлением на суверенитет, подчеркнул Каран. По его словам, вхождение страны в состав Евросоюза возможно только на основе компромиссов и взаимного уважения.

Руководство Республики Сербской прибыло в Москву для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Комментируя сотрудничество двух стран, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что они обе не приемлют стороннего вмешательства в их внутренние дела.

Республика Сербская — энтитет в составе Боснии и Герцеговины. Создана в 1992 году как самопровозглашенное государство, стала составной частью Боснии и Герцеговины по результатам Дейтонских соглашений 1995 года.

