Киеву не удастся вернуть под свой контроль территории, утраченные в рамках конфликта с Москвой. Об этом пишет The American Conservative (TAC).

«Украина не вернет утраченные территории. Это уже признали даже ее самые близкие союзники», — отметили авторы статьи.

По их словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение на поле боя. Сейчас у них нет никакой возможности изменить ситуацию на фронте в свою пользу, подчеркивается в публикации.

Также журналисты выразили уверенность, что Киев не сможет добиться членства ни в Европейском союзе (ЕС), ни в НАТО. В материале говорится, что перспективы Украины в военном, демографическом и политическом планах становятся только хуже. При этом заявления ярых сторонников Киева на Западе не отражают действительности, добавили обозреватели.

5 мая украинский политолог Алексей Гарань рассказал, что раньше жители страны считали «победой» в конфликте с Россией полное возвращение утраченных территорий. Однако сейчас ожидания граждан стали более сдержанными — они все чаще понимают под «победой» сохранение суверенитета и фиксацию ситуации по линии фронта.

Ранее Борис Джонсон признал неспособность Украины вернуть территории в ближайшее время.