Германия намерена переубедить Трампа в вопросе поставок ракет Tomahawk

Германия возобновляет попытки приобрести у Соединенных Штатов дальнобойные ракеты Tomahawk. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, Берлин надеется убедить администрацию Белого дома согласиться на продажу ракет Tomahawk вместе с пусковыми установками Typhon.

Как пишет FT, министр обороны Германии Борис Писториус планирует поездку в Вашингтон с целью напомнить идею Берлина о покупке дальнобойных ракет.

При этом источники сообщают, что визит зависит от того, сможет ли Писториус добиться встречи с шефом Пентагона Питом Хегсетом.

Из-за решения президента США Дональда Трампа вывести из Германии 5 тыс. американских военных ФРГ может не получить обещанные в 2024 году экс-главой Белого дома Джо Байденом крылатые ракеты Tomahawk, которыми Запад планировал «сдерживать Россию». Подразделение, которое должно было заниматься развертыванием ракет, будет расформировано. Министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что решение Трампа создаст «пробел в военных возможностях».

Ранее Мерц не испугался планов США вывести часть войск из Германии.