Мерц не испугался планов США вывести часть войск из Германии

Канцлер Фридрих Мерц заявил, что не считает тревожным сигналом для безопасности континента решение США сократить присутствие своих войск в Германии. Его слова приводит телеканал n-tv.

«Сила НАТО не зависит от численности присутствующих войск – а от того, есть ли единая цель. А у нас все еще общая цель. Я не сомневаюсь, что Америка очень заинтересована в том, чтобы иметь сильный «европейский» блок стран НАТО на своей стороне. Как и наоборот – мы остаемся заинтересованными в том, чтобы иметь американскую армию и военную поддержку на нашей стороне», — заявил Мерц.

По его словам, перед Североатлантическим альянсом стоят «те же вызовы», как в Европе, так и за ее пределами. Политик не сомневается, что впереди у НАТО «хорошее будущее».

29 апреля президент США допустил сокращение американского контингента в Германии. После этого стало известно, что США выведут около пяти тысяч военнослужащих из Германии в течение года. При этом всего по состоянию на декабрь 2025 года на американских военных базах в ФРГ находилось более 36 тысяч американских военных и еще почти 1,5 тысячи резервистов. Американские СМИ сообщили, что вывод солдат займет от полугода до года.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркнул, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность.

Ранее глава МИД ФРГ назвал условие для переговоров Мерца с Путиным.

 
