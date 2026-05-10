Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Во Франции оценили слова Кошты о подготовке к переговорам с Россией

Политик Филиппо: Киев счел себя обманутым из-за слов Кошты о диалоге с Россией
Johanna Geron/Reuters

Украина считает себя обманутой Брюсселем после слов главы Евросовета Антониу Кошты о подготовке к переговорам с Россией. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его оценкам, «Киеву будет только хуже». Сначала евробюрократы вроде Кошты советовали Украине отправлять молодых мужчин для участия в боевых действиях, но теперь «шепчутся» о мире с Россией, сказал он.

Филиппо считает, что силы в Евросоюзе, выступавшие за продолжение конфликта, сейчас одумались и решили договариваться. Политик назвал подход ЕС к конфликту на Украине «циничным».

До этого председатель Евросовета Антониу Кошта рассказал об обсуждении лидерами стран Евросоюза организации потенциальных переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. По его словам, у ЕС есть возможность установить диалог с Кремлем. Для этого страны Европы должны выбрать единого представителя, но они не могут договориться о кандидатуре. В МИД РФ отмечали, что ЕС не может быть посредником из-за отсутствия нейтралитета.

Ранее президент Финляндии оценил перспективу возобновления контактов Европы и России.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!