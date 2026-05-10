Украина считает себя обманутой Брюсселем после слов главы Евросовета Антониу Кошты о подготовке к переговорам с Россией. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его оценкам, «Киеву будет только хуже». Сначала евробюрократы вроде Кошты советовали Украине отправлять молодых мужчин для участия в боевых действиях, но теперь «шепчутся» о мире с Россией, сказал он.

Филиппо считает, что силы в Евросоюзе, выступавшие за продолжение конфликта, сейчас одумались и решили договариваться. Политик назвал подход ЕС к конфликту на Украине «циничным».

До этого председатель Евросовета Антониу Кошта рассказал об обсуждении лидерами стран Евросоюза организации потенциальных переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. По его словам, у ЕС есть возможность установить диалог с Кремлем. Для этого страны Европы должны выбрать единого представителя, но они не могут договориться о кандидатуре. В МИД РФ отмечали, что ЕС не может быть посредником из-за отсутствия нейтралитета.

