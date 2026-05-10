В Финляндии министр попала в неловкую ситуацию из-за похвалы ВСУ

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен попала в неловкую ситуацию, похвалив Вооруженные силы Украины (ВСУ). Инцидент произошел в ходе ее интервью для немецкого телеканала ZDF.

Во время беседы чиновница назвала украинские войска самой боеспособной армией в Европе. Это вызвало негодование ведущего, который поинтересовался у Валтонен, почему она не упомянула Вооруженные силы Германии.

«Мне все же интересно: а почему вы сейчас не назвали ФРГ?» — спросил журналист.

Финский министр замялась, но затем сказала, что Украина имеет самые сильные козыри на руках. После этого ведущий посмотрел на Валтонен недоуменным взглядом.

5 мая президент Финляндии Александр Стубб дал интервью для газеты Helsingin Sanomat, в ходе которого заявил, что Украина нужна Европе для «сдерживания» России. Как он отметил, в настоящее время ВСУ якобы являются самой большой и современной армией на континенте. В связи с этим глава республики пришел к выводу, что западным странам было бы выгодно, если бы Украина стала членом как Европейского союза, так и НАТО.

Ранее финский лидер высказался о сроках завершения конфликта на Украине.