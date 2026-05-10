Должность Прилепина в «Справедливой России» заморозили

Писатель Прилепин заявил, что его должность в «Справедливой России» заморожена
Должность писателя Захара Прилепина в «Справедливой России», где он занимает пост заместителя председателя партии, заморозили на время службы по военному контракту. Об этом он сам сообщил в беседе с РИА Новости.

В ноябре 2025 года Прилепин подписал новый контракт с Добровольческим корпусом и вернулся в зону проведения специальной военной операции (СВО). Недавно писатель заявил РИА Новости, что планирует продлить контракт. Прилепин объяснил, что пока находится на СВО, не может занимать политические должности.

«У меня замороженная эта должность (зампреда «Справедливой России». — «Газета.Ru») потому, что я не могу это совмещать», — сказал писатель.

Он добавил, что контракт при этом не запрещает ему время от времени делать высказывания на общеполитические темы.

В конце апреля стало известно, что сын Захара Прилепина Игнат подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Он воюет в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения «Родня», созданном его отцом с товарищами в 2023 году. Отмечается, что «Родня» входит в состав интербригады «Пятнашка» добровольческого корпуса.

