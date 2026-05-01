Прилепин назвал главную ошибку патриотов России

Писатель Захар Прилепин в беседе с News.ru посетовал, что российские патриоты не могут объединиться в единую организацию или движение.

Прилепин отметил, что раньше публицист Александр Проханов пытался объединить всех патриотов в один союз, но не смог. Писатель вслед за коллегой тоже пытался что-то предпринять.

«Люди всегда подозревают в этом подвох. Мол, ты хочешь объединить всех и стать главным? При этом я бы сказал, что нас 20 человек, давайте выберем путем голосования, кто нас возглавит, потому что интересы Родины важнее. Но и в этом видят подвох», — заявил писатель.

Прилепин сравнил положение патриотов сейчас с басней Ивана Крылова «Лебедь, Щука и Рак». Он считает, что главной проблемой раскола среди единомышленников является внутренние амбиции некоторых людей.

В апреле Захар Прилепин заявил, что с высокой долей вероятности продлит контракт на военную службу.

По словам Прилепина, продление контракта связано с рядом задач, поставленных перед ним командованием, и рядом задач, которые писатель сам для себя сформулировал. Это достаточно сложные военные спецоперации, которые в рамках заканчивающегося в конце мая контракта могут быть не доделаны.

Ранее Прилепин сравнил себя с Некрасовым и Шолоховым при обсуждении службы на СВО.