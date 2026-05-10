Журналист Христофору: указ Зеленского про парад может привести к ударам по Киеву

Кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале раскритиковал указ президента Украины Владимира Зеленского, который «разрешил» парад Победы 9 мая на Красной площади.

Он предупредил, что это, возможно, приведет к ударам по важным местам в украинской столице.

«Судя по заявлениям российских военнослужащих и всему, что заявлял МИД России в последние дни, если мы [Запад] запустим беспилотные летательные аппараты в Россию, они, вероятно, нанесут удары по центру Киева», — сказал Христофору.

По мнению журналиста, американская администрация решила отменить удары по территории России, поскольку осознала потенциальную угрозу.

8 мая Зеленский подписал указ «О проведении парада в городе Москве». В документе отмечалось, что 9 мая Украина «разрешает провести парад» в Москве, а Красная площадь на время мероприятия исключается из плана применения украинского оружия.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал указ Зеленского, «позволяющий» провести парад в Москве, цирком и клоунадой.

Ранее российский сенатор раскритиковал указ Зеленского о параде в Москве.