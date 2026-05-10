Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

На Западе предупредили Зеленского о вероятных последствиях указа о параде в Москве

Журналист Христофору: указ Зеленского про парад может привести к ударам по Киеву
Khalil Hamra/AP

Кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале раскритиковал указ президента Украины Владимира Зеленского, который «разрешил» парад Победы 9 мая на Красной площади.

Он предупредил, что это, возможно, приведет к ударам по важным местам в украинской столице.

«Судя по заявлениям российских военнослужащих и всему, что заявлял МИД России в последние дни, если мы [Запад] запустим беспилотные летательные аппараты в Россию, они, вероятно, нанесут удары по центру Киева», — сказал Христофору.

По мнению журналиста, американская администрация решила отменить удары по территории России, поскольку осознала потенциальную угрозу.

8 мая Зеленский подписал указ «О проведении парада в городе Москве». В документе отмечалось, что 9 мая Украина «разрешает провести парад» в Москве, а Красная площадь на время мероприятия исключается из плана применения украинского оружия.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал указ Зеленского, «позволяющий» провести парад в Москве, цирком и клоунадой.

Ранее российский сенатор раскритиковал указ Зеленского о параде в Москве.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!