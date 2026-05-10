СМИ: премьер Словакии находится под давлением из-за визита в Москву

Euractiv: визит Фицо в Москву вызвал недовольство в ЕС и среди его окружения
Yiannis Kourtoglou/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо оказался под давлением Евросоюза из-за визита в Москву на 9 мая. Об этом сообщил портал Euractiv.

«Этот визит проходит на фоне того, как его попытка представить себя в качестве непокорного пророссийского деятеля внутри ЕС подвергается проверке со стороны Брюсселя и внутреннего давления. (...) визит оказался более ограниченным, чем планировалось, поскольку Словакия сталкивается с потенциальными рисками финансирования со стороны ЕС и растущим давлением внутри страны в преддверии выборов в следующем году», — говорится в материале.

В апреле депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию разработать и задействовать механизм, который мог бы заморозить или приостановить выделение средств объединения государству-члену, если проблемы с соблюдением верховенства права могут повлиять на управление этими средствами. Кроме того, Брюссель предупредил о недостатках в словацком агентстве по сельскохозяйственным платежам (PPA), которые ставят под угрозу средства фермеров.

Недавние резкие изменения позиции правительства Словакии, в том числе в отношении защиты осведомителей и двойного ценообразования на топливо, демонстрируют чувствительность Фицо к давлению со стороны ЕС, отмечает издание.

Помимо Брюсселя, поездка главы словацкого кабмина в Москву вызвала критику со стороны его собственного окружения, пишет портал.

Euractiv также подчеркнул, что целью его поездки в Москву может быть отвлечением внимания от нарастающих проблем в Словакии.

9 мая Фицо посетил Москву и провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Они обсудили отношения между двумя странами, конфликт на Украине и ситуацию в Европе. Ожидалось, что Фицо передаст Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, но, по официальным данным, этого не произошло.

