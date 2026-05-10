В Берлине полиция задержала более 40 человек на мероприятиях в честь 9 Мая

Nadja Wohlleben/Reuters

Полиция Берлина задержала 43 человека на мероприятиях в честь 9 Мая. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на социальные сети.

Полицейские зафиксировали 25 нарушений общего порядка, несанкционированный полет беспилотного летательного аппарата и 13 правонарушений по факту «оскорблений, сопротивления сотрудникам полиции и нанесения телесных повреждений». При этом, как отмечают «Известия», празднование прошло в мирной обстановке.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запретом на символику Победы в Берлине на памятных мероприятиях 8-9 мая канцлер Германии Фридрих Мерц опозорил государство.

О временных ограничительных мерах, запрещающих участникам публичных мероприятий демонстрировать российскую и советскую символику, объявила полиция Берлина. Они распространяются на территорию возле военных мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде в Панкове.

Запрет не затрагивает отдельные категории граждан — дипломатов и ветеранов Второй мировой войны. Остальным в период времени с раннего утра 8 мая до вечера 9 мая нельзя будет публично петь российские и советские военные песни, одобрительно отзываться о действиях РФ на Украине, демонстрировать флаги новых регионов России и символику, перечисленную в «генеральном указе» берлинской полиции.

Ранее в Москву в преддверии Дня Победы прибыл первый иностранный гость.

 
