Запретом на символику Победы в Берлине на памятных мероприятиях 8-9 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц навлек позор на государство. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

«Позор! Позор настоящий навлек не на свою глупую голову (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц, а на свою страну тем, что запрещает использование символики Победы тем, кто хочет в том числе прославить тех немецких антифашистов, которые жертвовали своими жизнями в борьбе с этой страшной коричневой чумой «, — сказала Захарова.

О временных ограничительных мерах, запрещающих участникам публичных мероприятий демонстрировать российскую и советскую символику, объявила полиция Берлина. Они распространяются на территорию возле военных мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде в Панкове.

Запрет не затрагивают отдельные категории граждан — дипломатов и ветеранов Второй мировой войны. Остальным в период времени с раннего утра 8 мая до вечера 9 мая нельзя будет публично петь российские и советские военные песни, одобрительно отзываться о действиях РФ на Украине, демонстрировать флаги новых регионов России и символику, перечисленную в «генеральном указе» берлинской полиции.

На 9 мая в столице ФРГ запланировано несколько торжественных мероприятий, включая траурное шествие в память о павших советских воинах. В прошлом году в Берлине с разрешения властей проводилась акция «Бессмертный полк», но демонстрация российской и советской символики также была запрещена.

