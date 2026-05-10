В Госдуме отреагировали на указ Зеленского о параде Победы в Москве

Депутат Госдумы Шеремет назвал «фиглярством» указ Зеленского о параде в Москве
Указ президента Украины Владимира Зеленского о «разрешении» парада Победы в Москве является «фиглярством» и «кривлянием». Об этом заявил депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что украинский лидер привык «отрабатывать номера», однако его «шутки» пропитаны злостью и ненавистью.

«Очередная бравада циника, который угробил Украину и продолжает губить ее народ», — указал Шеремет.

Депутат подчеркнул, что памятные торжественные мероприятия, которые были приурочены к 81-й годовщине Дня Победы, состоялись во всей России, и никто не интересовался «бумажками» Зеленского.

9 мая помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал указ президента Украины Владимира Зеленского, «позволяющий» провести парад в Москве, цирком и клоунадой.

8 мая Зеленский подписал указ «О проведении парада в городе Москве». В документе отмечалось, что 9 мая Украина «разрешает провести парад» в Москве, а Красная площадь на время мероприятия исключается из плана применения украинского оружия.

Ранее российский сенатор раскритиковал указ Зеленского о параде в Москве.

 
