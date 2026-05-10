Bloomberg заявил о «сгорании» мировых запасов нефти рекордными темпами

Eli Hartman/Reuters

Глобальные запасы сырой нефти истощаются рекордными темпами на фоне конфликта США и Ирана. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В статье говорится, что по оценкам экспертов компании Goldman Sachs, видимые резервы нефти сегодня уже приблизились к минимальным показателям с 2018 года в связи с продолжающейся блокадой Ормузского пролива.

Руководитель отдела глобальных исследований сырьевых товаров JPMorgan Chase & Co. Наташа Канева отметила, что складывающаяся ситуация грозит дефицитом топлива и резкими скачками цен на биржах. Она подчеркнула, что мировой энергосистеме необходим определенный объем ресурсов, чтобы поддерживать операционный минимум, поэтому критические проблемы с поставками у таких государств, как Индонезия, Вьетнам, Пакистан и Филиппины, могут начаться уже через месяц.

До этого сообщалось, что конфликт между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном привел к резкому скачку мировых цен на продукты питания. Они достигли максимума за последние три года.

Ранее цены на фисташки взлетели до рекорда из-за войны в Иране.

 
