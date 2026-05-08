Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Конфликт вокруг Ирана поднял цены на продукты до трехлетнего максимума

Bloomberg: из-за конфликта в Иране сильнее всего подорожали мясо, масло и зерно
Shutterstock

Конфликт между США, Израилем и Ираном привел к резкому скачку мировых цен на продукты питания. Они достигли максимума за последние три года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Организации Объединенных Наций.

По данным агентства, существенную роль сыграли сбои в поставках энергоресурсов, удобрений и ряда других ключевых компонентов производственных цепочек. В результате продовольственный индекс в апреле увеличился на 1,6% относительно марта. В годовом выражении рост составил 2,5%. Наиболее ощутимо подорожали растительные масла, мясо и зерновые культуры.

Дополнительным фактором стало повышение цен на нефть, которое подстегнуло интерес к биотопливу. В частности, индекс цен на растительные масла вырос на 5,9% по сравнению с мартом и достиг уровня, зафиксированного лишь в июле 2022 года. Цены на мясо также увеличились — на 1,2%, что вывело показатель на рекордные значения.

Сообщается, что производители в разных странах уже предупреждают о сокращении посевных площадей и снижении урожайности. Причины они связывают с высокой стоимостью дизельного топлива и удобрений.

Ранее цены на фисташки взлетели до рекорда из-за войны в Иране.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!