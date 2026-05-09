Намерение Евросоюза полностью отказаться от российских энергоресурсов премьер Словакии Роберт Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) назвал «идеологически ориентированным».

Политик считает, что этот шаг повредит европейской конкурентоспособности.

В начале этого года Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны были подготовить «национальные планы по диверсификации импорта газа» и определить потенциальные проблемы при замене поставок из РФ. Несоблюдение новых правил грозит максимальными штрафами, размер которых составляет не менее €2,5 млн для физических лиц и от €40 млн для компаний.

К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. В Кремле подчеркнули, что страны ЕС, избавившись от эфемерной зависимости от России, угодили в реальную зависимость от США.

Ранее Мерц заявил, что с Фицо «поговорят» о 9 мая в Москве.