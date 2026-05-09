В Иране рассказали о состоянии здоровья верховного лидера

Al Araby: травмы Моджтабы Хаменеи почти полностью зажили
Травмы верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, которые он получил во время авиаудара в феврале, «почти полностью зажили». Об этом сообщает телеканал Al Araby со ссылкой на главу протокольной службы в канцелярии верховного лидера Мазахера Хоссейни.

По его словам, во время атаки 28 февраля Хаменеи упал из-за взрывной волны и получил травмы колена и спины, а также небольшой порез за ухом.

«Травма спины зажила, а колено, как ожидается, скоро восстановится», — говорится в публикации.

Хоссейни подчеркнул, что верховный лидер в настоящее время находится в полном здравии.

Как заявил иранский чиновник, нет никаких причин для беспокойства по поводу состояния здоровья Моджтабы Хаменеи, добавив, что «враждебные силы пытаются получить записи или информацию о нем с целью организации покушения».

9 мая CNN сообщил со ссылкой на данные американской разведки, что верховный лидер Ирана продолжает играть важнейшую роль в формировании военной стратегии, несмотря на ранения, полученные в результате ударов по Исламской Республике.

Согласно отчетам, Хаменеи, предположительно, помогает руководить тем, как Тегеран ведет переговоры с Вашингтоном о прекращении войны.

Ранее верховный лидер Ирана рассказал о потере родных в результате ударов США и Израиля.

 
