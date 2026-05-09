В Словакии заявили, что не готовы к отказу от поставок по «Дружбе»

Bernadett Szabo/Reuters

Словакия пока не готова отказаться от поставок российских энергоресурсов по нефтепроводу «Дружба». Об этом заявил РИА Новости вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.

По его словам, если Евросоюз окончательно примет решение прекратить импорт нефти или газа из России, то направление поставок по «Дружбе», вероятно, будет снова приостановлено — не из‑за технических проблем или повреждений, а по политической воле.

«Мы в Словакии не до конца готовы к такой ситуации», — подчеркнул политик.

В конце апреля Словакия возобновила прием российской нефти по нефтепроводу «Дружба», получив первые поставки после нескольких месяцев фактической «блокады» со стороны Украины. На этом фоне ЕС согласовал два ключевых решения: кредит для Украины на сумму €90 млрд и утверждение 20-го пакета антироссийских санкций. Ранее эти инициативы были заблокированы Венгрией и Словакией — из‑за того, что работа «Дружбы» была остановлена. Будет ли Киев использовать работу нефтепровода в качестве рычага давления на европейские структуры и чьи интересы стоят за возобновлением поставок — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин пообещал, что РФ будет делать все для удовлетворения потребностей Словакии в энергетике.

 
