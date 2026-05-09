Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Ушаков оценил вероятность встречи Путина с Трампом в Китае

Ушаков не считает реальной встречу Путина с Трампом в Китае
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что не считает возможной встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом в Китае. Слова дипломата приводит РИА Новости.

«По-моему, нереально», — пояснил свою позицию Ушаков относительно вероятности такого контакта.

Также он отметил, что ожидания главы США о продлении перемирия 9 – 11 мая не подтверждаются складывающейся обстановкой. Он подчеркнул, что киевский режим не демонстрирует способности соблюдать договоренности о прекращении огня.

«Да, неподкрепленная [надежда Трампа на продление перемирия], я бы сказал. Но человек надеется, может, верит, почему нет», — заметил дипломат.

По словам представителя Кремля, Москва рассчитывает на то, что Трамп сможет «дисциплинировать» украинскую сторону в вопросе выполнения режима перемирия.

Трамп, как ожидается, посетит Пекин 14 – 15 мая, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее визит планировался на 31 марта — 2 апреля, но его перенесли из‑за ситуации вокруг Ирана.

Ранее Песков заявил об отсутствии планов по разговору Путина и Трампа.

 
Теперь вы знаете
7 фактов о Дне Победы: почему в Европе он 8 мая, что сделали со штандартом Гитлера и каким был первый салют
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!