Ушаков оценил вероятность встречи Путина с Трампом в Китае

Ушаков не считает реальной встречу Путина с Трампом в Китае

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что не считает возможной встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом в Китае. Слова дипломата приводит РИА Новости.

«По-моему, нереально», — пояснил свою позицию Ушаков относительно вероятности такого контакта.

Также он отметил, что ожидания главы США о продлении перемирия 9 – 11 мая не подтверждаются складывающейся обстановкой. Он подчеркнул, что киевский режим не демонстрирует способности соблюдать договоренности о прекращении огня.

«Да, неподкрепленная [надежда Трампа на продление перемирия], я бы сказал. Но человек надеется, может, верит, почему нет», — заметил дипломат.

По словам представителя Кремля, Москва рассчитывает на то, что Трамп сможет «дисциплинировать» украинскую сторону в вопросе выполнения режима перемирия.

Трамп, как ожидается, посетит Пекин 14 – 15 мая, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее визит планировался на 31 марта — 2 апреля, но его перенесли из‑за ситуации вокруг Ирана.

Ранее Песков заявил об отсутствии планов по разговору Путина и Трампа.